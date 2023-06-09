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Опубликовано 9 июня 2023, 19:11

Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов

В США утвердили очередной пакет военной помощи Украине в размере 2,1 миллиарда долларов, чтобы "обеспечить потребности Киева на поле боя и в долгосрочной перспективе". Об этом рассказали в Пентагоне.

"Соединённые Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнёрами для предоставления Украине возможностей для обеспечения как её срочных потребностей на поле боя, так и в долгосрочной перспективе", говорится в сообщении.

В пакет помощи вошли поставки "критически важного оборудования в сфере воздушной обороны и амуниции". В списке значатся ​​системы ПВО HAWK, беспилотники Puma, боеприпасы для ракетных комплексов с лазерным наведением и снаряды.

Какие страны НАТО могут ввести войска на Украину
Какие страны НАТО могут ввести войска на Украину

Ранее издание Politico со ссылкой на опрошенных членов администрации США рассказало, что дальнейшая активная поддержка Киева со стороны Вашингтона будет зависеть от успеха украинского контрнаступления.

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Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency

Татьяна Миссуми
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