Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов
В США утвердили очередной пакет военной помощи Украине в размере 2,1 миллиарда долларов, чтобы "обеспечить потребности Киева на поле боя и в долгосрочной перспективе". Об этом рассказали в Пентагоне.
"Соединённые Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнёрами для предоставления Украине возможностей для обеспечения как её срочных потребностей на поле боя, так и в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.
В пакет помощи вошли поставки "критически важного оборудования в сфере воздушной обороны и амуниции". В списке значатся системы ПВО HAWK, беспилотники Puma, боеприпасы для ракетных комплексов с лазерным наведением и снаряды.
Ранее издание Politico со ссылкой на опрошенных членов администрации США рассказало, что дальнейшая активная поддержка Киева со стороны Вашингтона будет зависеть от успеха украинского контрнаступления.
Getty Images / Diego Herrera Carcedo / Anadolu Agency