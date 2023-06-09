Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине на 2,1 млрд долларов

В США утвердили очередной пакет военной помощи Украине в размере 2,1 миллиарда долларов, чтобы "обеспечить потребности Киева на поле боя и в долгосрочной перспективе". Об этом рассказали в Пентагоне.

"Соединённые Штаты продолжат взаимодействовать с союзниками и партнёрами для предоставления Украине возможностей для обеспечения как её срочных потребностей на поле боя, так и в долгосрочной перспективе", — говорится в сообщении.

В пакет помощи вошли поставки "критически важного оборудования в сфере воздушной обороны и амуниции". В списке значатся ​​системы ПВО HAWK, беспилотники Puma, боеприпасы для ракетных комплексов с лазерным наведением и снаряды.