В США раскрыли, от чего зависит дальнейшая поддержка Украины

Дальнейшая активная поддержка Киева со стороны Вашингтона будет зависеть от успеха украинского контрнаступления. Об этом пишет Politico со ссылкой на опрошенных членов администрации США.

"Верхушка руководства Соединённых Штатов убеждена, что будущая поддержка Украины и репутация президента Джо Байдена зависят от успеха контрнаступления ВСУ", — отметили в издании.

В администрации сомневаются, что Конгресс выделил дополнительные средства на помощь Украине, когда уже отведённые для этого деньги кончатся. В случае провала контрнаступления республиканцы могут создать дополнительные препятствия финансированию киевского режима, указали авторы.

Кроме того, в Вашингтоне растёт беспокойство из-за атак Украины по территории России, Киеву были направлены "строгие замечания" по этому поводу.