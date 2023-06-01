В США считают ошибкой вмешательство Вашингтона в украинский конфликт

Руководству Соединённых Штатов не нужно было вмешиваться в конфликт на Украине. Как заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью ютуб-каналу Valuetainment, Вашингтону следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах.

Он напомнил, что Украина входила в состав СССР, но многие люди этого не осознают. По мнению Гейнса, жителям Штатов будет легче понять, если сравнить события на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. Как утверждает Гейнс, США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев".

"По сути, именно так и произошло с русскими, Украиной и НАТО", — добавил он.

По словам обозревателя, президент РФ Владимир Путин предостерегал власти Украины от контактов с НАТО, предупреждая, что Североатлантический альянс "лучше не пускать", иначе это приведёт к проблемам. Как полагает Гейнс, решения российского лидера продиктованы стремлением "защитить свою страну, защитить национальную безопасность". Блогер призвал власти США сосредоточиться на проблемах внутри страны, а не на Украине.