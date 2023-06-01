В США считают ошибкой вмешательство Вашингтона в украинский конфликт
Обозреватель Гейнс: США не должны были вмешиваться в конфликт на Украине
Руководству Соединённых Штатов не нужно было вмешиваться в конфликт на Украине. Как заявил американский блогер и обозреватель Майрон Гейнс в интервью ютуб-каналу Valuetainment, Вашингтону следовало бы сосредоточиться на внутренних проблемах.
Он напомнил, что Украина входила в состав СССР, но многие люди этого не осознают. По мнению Гейнса, жителям Штатов будет легче понять, если сравнить события на Украине с теоретическим вторжением Китая в Мексику. Как утверждает Гейнс, США на следующий же день "были бы в Мексике, чтобы выгнать этих китайцев".
"По сути, именно так и произошло с русскими, Украиной и НАТО", — добавил он.
По словам обозревателя, президент РФ Владимир Путин предостерегал власти Украины от контактов с НАТО, предупреждая, что Североатлантический альянс "лучше не пускать", иначе это приведёт к проблемам. Как полагает Гейнс, решения российского лидера продиктованы стремлением "защитить свою страну, защитить национальную безопасность". Блогер призвал власти США сосредоточиться на проблемах внутри страны, а не на Украине.
Ранее сообщалось, что США хотят избежать третьей мировой войны, поэтому выступают против ударов Украины по территории России. Об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям Совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби.
Unsplash