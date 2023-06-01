"Гроша не стоят": Посол Антонов счёл несостоятельными слова США о вылазках ВСУ в РФ

Публичные утверждения Белого дома о том, что руководство США не поддерживают украинские удары по территории России не стоят и ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал реакцию Штатов на атаки беспилотников на Москву.

"Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят", — заявил Антонов.