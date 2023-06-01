"Гроша не стоят": Посол Антонов счёл несостоятельными слова США о вылазках ВСУ в РФ
Посол Антонов: Заявления США о вылазках ВСУ в Россию не стоят ломаного гроша
Публичные утверждения Белого дома о том, что руководство США не поддерживают украинские удары по территории России не стоят и ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал реакцию Штатов на атаки беспилотников на Москву.
"Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят", — заявил Антонов.
Дипломат подчеркнул, что вместо того, чтобы призвать режим украинского лидера Владимира Зеленского к ответу, "Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев". Об этом говорят регулярные заявления Белого дома о передаче вооружения и иной помощи Киеву, заметил Антонов.
Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США не поддерживают вылазки Украины "внутри России" и регулярно доводят это до сведения киевских властей. Аналогичную оценку действиям украинских военных дали и в ООН.
t.me / Посольство России в США