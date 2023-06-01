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1 июня, 02:30

"Гроша не стоят": Посол Антонов счёл несостоятельными слова США о вылазках ВСУ в РФ

Посол Антонов: Заявления США о вылазках ВСУ в Россию не стоят ломаного гроша

Публичные утверждения Белого дома о том, что руководство США не поддерживают украинские удары по территории России не стоят и ломаного гроша, заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов. Так дипломат прокомментировал реакцию Штатов на атаки беспилотников на Москву.

"Публичные заявления Белого дома, что здесь якобы не поддерживают вылазки ВСУ в самое сердце нашей Родины, гроша ломаного не стоят", — заявил Антонов.

Дипломат подчеркнул, что вместо того, чтобы призвать режим украинского лидера Владимира Зеленского к ответу, "Вашингтон показательно демонстрирует безразличие к преступлениям бандеровцев". Об этом говорят регулярные заявления Белого дома о передаче вооружения и иной помощи Киеву, заметил Антонов.

"Чтобы избежать третьей мировой": В США выступили против ударов по территории России

"Чтобы избежать третьей мировой": В США выступили против ударов по территории России

Напомним, ранее в Белом доме заявили, что США не поддерживают вылазки Украины "внутри России" и регулярно доводят это до сведения киевских властей. Аналогичную оценку действиям украинских военных дали и в ООН.

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t.me / Посольство России в США

Арина Родионова
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