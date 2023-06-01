Контрнаступление ВСУ может сорваться из-за низкого морального духа украинцев, написал в National Review обозреватель Майкл Брендан Доэрти. Он объяснил, что состояние общества Украины демонстрирует, что президент Незалежной Владимир Зеленский столкнулся с проблемами.

"Одним из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления", — написал Доэрти.