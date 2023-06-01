В США раскрыли причину, по которой наступление ВСУ оказалось под угрозой срыва
National Review: Контрнаступление ВСУ сорвётся из-за низкой морали украинцев
Контрнаступление ВСУ может сорваться из-за низкого морального духа украинцев, написал в National Review обозреватель Майкл Брендан Доэрти. Он объяснил, что состояние общества Украины демонстрирует, что президент Незалежной Владимир Зеленский столкнулся с проблемами.
"Одним из возможных признаков проблем могут быть сообщения о том, что Украина столкнулась с трудностями при вербовке и мобилизации солдат для своего давно обсуждаемого контрнаступления", — написал Доэрти.
По его словам, причина упадка духа украинцев — потеря Артёмовска (украинское название Бахмут). И теперь Запад, невзирая на тяжёлую для Киева ситуацию, должен начать контрнаступление ВСУ, чем ставит в тяжёлое положение Зеленского.
Напомним, Киев с начала года настойчиво твердит о контрнаступлении, однако, как заявил врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо, на самом деле военный потенциал ВСУ иссякает, а все разговоры о планах атаковать — лишь информационная война. Издание The Telegraph также сообщало, что утомлённые и измотанные постоянными боями ВСУ впали в отчаяние перед контрнаступлением. Тем не менее власти Украины утвердили сроки его начала, но точной даты не назвали. Вместо них это сделали в Белом доме: по их данным, оно начнётся летом.
Flickr / Ministryofdefenceua