Заявления Джо Байдена о том, что Штаты и НАТО непричастны к попытке вооружённого мятежа в России, а также появлявшаяся в западной прессе информация о том, что американская разведка якобы была в курсе подготовки этих событий, являются не более чем попытками обернуть недавние политические события в РФ себе на пользу. Так депутат Госдумы РФ Мария Бутина объяснила риторику американских политиков и прессы.

"Они постфактум написали: конечно же, мы всегда знали. Это шикарная позиция. Когда всё произошло, они такие: "А, мы всегда это знали". Не верю. <…> В США, естественно, использовали эту ситуацию, чтобы показать, что в российском обществе есть раскол. Хотя получилось всё наоборот", — подчеркнула депутат в эфире радио Sputnik. Она напомнила, что американские власти обещали своему народу падение России под давлением санкций, но этого не случилось. Кроме того, американцам нужно как-то обосновать необходимость забирать всё больше денег из карманов своих налогоплательщиков для поддержки ВСУ, контрнаступление которых, к слову, блистательным никак не назвать.

В российском обществе нет раскола, народ един и сплочён вокруг президента, убеждена Бутина. Подтверждение тому — реакция людей на попытку вооружённого мятежа.

"Мы едины, потому что находимся под единым началом. И только когда мы едины, мы непобедимы. Это не просто слова. Это аксиома, которая не требует доказательств", — подвела итог парламентарий.