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Регион
Опубликовано 27 июня 2023, 17:05
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Бутина увидела фальшь в реакции Запада на события с ЧВК "Вагнер"

Депутат Бутина: США пытались запустить миф о "расколе" в РФ на фоне мятежа "Вагнера"

Заявления Джо Байдена о том, что Штаты и НАТО непричастны к попытке вооружённого мятежа в России, а также появлявшаяся в западной прессе информация о том, что американская разведка якобы была в курсе подготовки этих событий, являются не более чем попытками обернуть недавние политические события в РФ себе на пользу. Так депутат Госдумы РФ Мария Бутина объяснила риторику американских политиков и прессы.

"Они постфактум написали: конечно же, мы всегда знали. Это шикарная позиция. Когда всё произошло, они такие: "А, мы всегда это знали". Не верю. <…> В США, естественно, использовали эту ситуацию, чтобы показать, что в российском обществе есть раскол. Хотя получилось всё наоборот", подчеркнула депутат в эфире радио Sputnik. Она напомнила, что американские власти обещали своему народу падение России под давлением санкций, но этого не случилось. Кроме того, американцам нужно как-то обосновать необходимость забирать всё больше денег из карманов своих налогоплательщиков для поддержки ВСУ, контрнаступление которых, к слову, блистательным никак не назвать.

В российском обществе нет раскола, народ един и сплочён вокруг президента, убеждена Бутина. Подтверждение тому — реакция людей на попытку вооружённого мятежа.

"Мы едины, потому что находимся под единым началом. И только когда мы едины, мы непобедимы. Это не просто слова. Это аксиома, которая не требует доказательств", подвела итог парламентарий.

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Сегодня в американской прессе появилась информация о том, что Запад призывал Украину не наносить удары по РФ во время мятежа ЧВК "Вагнер". По информации источника CNN, такое решение было принято для того, чтобы "не раскачивать лодку" и снять с себя ответственность за происходящее в РФ. А ещё, по некоторым данным, госсекретарь США Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать мятеж.

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ТАСС / Эрик Романенко

Юрий Лысенко
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