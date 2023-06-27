Золотов объяснил, почему отряды "Вагнера" смогли быстро продвинуться в сторону Москвы
Глава Росгвардии Золотов: Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве
Отряды ЧВК "Вагнер" быстро продвигались по территории Ростовской, Липецкой и Воронежской областей, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены непосредственно около Москвы. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, глава Росгвардии Виктор Золотов.
Золотов объяснил, почему отряды "Вагнера" смогли быстро продвинуться в сторону Москвы. Видео © LIFE
"Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что, если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", — пояснил он.
Золотов добавил, что мятежники ни при каких условиях не смогли бы взять столицу.
"Любые провокации в Москве, которые несут угрозу, будут отражены", — заявил директор Росгвардии корреспонденту Лайфа.
Напомним, что поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории России. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. В тот же день белорусский лидер Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер". Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее Евгений Пригожин сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
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