Отряды ЧВК "Вагнер" быстро продвигались по территории Ростовской, Липецкой и Воронежской областей, поскольку основные силы для отражения их действий были сосредоточены непосредственно около Москвы. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, глава Росгвардии Виктор Золотов.

Золотов объяснил, почему отряды "Вагнера" смогли быстро продвинуться в сторону Москвы. Видео © LIFE

"Мы концентрировали все силы именно на подступах к Москве, потому что, если разбрасывать группировку, они бы просто прошли как нож сквозь масло. Был сосредоточен кулак для отражения", — пояснил он.

Золотов добавил, что мятежники ни при каких условиях не смогли бы взять столицу.