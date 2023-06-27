СМИ узнали, что США просили Киев не обстреливать Россию во время мятежа

Западные союзники Украины во главе с США настоятельно просили Киев не обстреливать российскую территорию во время мятежа ЧВК "Вагнер", чтобы "не раскачивать лодку" и снять с себя ответственность за происходящее в РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников.

"Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не занимались провокацией. Используйте возможности на украинских территориях, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным средствам на территории России. Мы не хотим подпитывать нарратив о том, что это была наша инициатива", — объяснил собеседник канала.