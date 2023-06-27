СМИ узнали, что США просили Киев не обстреливать Россию во время мятежа
CNN: Запад призывал Украину не наносить удары по РФ во время мятежа ЧВК "Вагнер"
Западные союзники Украины во главе с США настоятельно просили Киев не обстреливать российскую территорию во время мятежа ЧВК "Вагнер", чтобы "не раскачивать лодку" и снять с себя ответственность за происходящее в РФ. Об этом сообщает CNN со ссылкой на западных чиновников.
"Союзники предупреждали украинцев, чтобы они не занимались провокацией. Используйте возможности на украинских территориях, но не вмешивайтесь во внутренние дела и не наносите удары по наступательным военным средствам на территории России. Мы не хотим подпитывать нарратив о том, что это была наша инициатива", — объяснил собеседник канала.
По его убеждению, в противном случае Москва могла заподозрить, что Украина и её партнёры помогают основателю ЧВК Евгению Пригожину, а также посягают на российский суверенитет. Послание было распространено через министров иностранных дел, их заместителей и послов.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. 24 июня президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Белорусский лидер Александр Лукашенко после телефонного разговора с Кремлём провёл переговоры с Пригожиным. Тот принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ. Бойцы ЧВК развернули колонны и вернулись в полевые лагеря.
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