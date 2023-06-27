Госдепу США запретили комментировать мятеж ЧВК "Вагнер"
Axios: Блинкен запретил сотрудникам Госдепа комментировать мятеж ЧВК "Вагнер"
Госсекретарь США Энтони Блинкен запретил сотрудникам Госдепартамента комментировать мятеж ЧВК "Вагнер", пишет Axios со ссылкой на источники. По данным СМИ, после начала субботних событий в России он разослал дипломатам срочную телеграмму, в которой, помимо прочего, при поступлении вопросов о происходящем обязал говорить, что Штаты "следят за ситуацией".
По словам одного из адресатов, целью указаний было недопущение заявлений от дипломатов, которые могли бы свидетельствовать о причастности США к происходящему. Как предположил другой сотрудник Госдепа, глава ведомства хотел дождаться более полной картины, прежде чем комментировать её.
Причём сам мятеж, судя по телеграмме, действительно встревожил американские власти, которым было важно контролировать публичные и частные высказывания представителей США.
Напомним, 24 июня основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и бойцы компании устроили в РФ вооружённый мятеж. Вечером того же дня президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с Пригожиным. В результате этого последний согласился на деэскалацию. Кстати, Энтони Блинкен действительно называл кризис "внутренним делом России", а президент США Джо Байден заявил о непричастности к нему Запада.
Leah Millis / AP / TASS