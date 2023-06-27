Госдепу США запретили комментировать мятеж ЧВК "Вагнер"

Госсекретарь США Энтони Блинкен запретил сотрудникам Госдепартамента комментировать мятеж ЧВК "Вагнер", пишет Axios со ссылкой на источники. По данным СМИ, после начала субботних событий в России он разослал дипломатам срочную телеграмму, в которой, помимо прочего, при поступлении вопросов о происходящем обязал говорить, что Штаты "следят за ситуацией".

По словам одного из адресатов, целью указаний было недопущение заявлений от дипломатов, которые могли бы свидетельствовать о причастности США к происходящему. Как предположил другой сотрудник Госдепа, глава ведомства хотел дождаться более полной картины, прежде чем комментировать её.