Байден: Запад непричастен к попытке вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер"

Коллективный Запад не был причастен к попытке мятежа в России, так утверждает президент США Джо Байден. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме в понедельник.

"Мы ясно дали понять, что не были вовлечены. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы", — сказал Байден.

Глава США добавил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву независимо от дальнейшего развития событий в РФ, о чём он напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора в минувшие выходные.