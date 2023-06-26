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26 июня, 17:06

Байден: Запад непричастен к попытке вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер"

Коллективный Запад не был причастен к попытке мятежа в России, так утверждает президент США Джо Байден. Об этом он заявил во время выступления в Белом доме в понедельник.

"Мы ясно дали понять, что не были вовлечены. Мы не имели с этим ничего общего. Это была часть борьбы внутрироссийской системы", — сказал Байден.

Глава США добавил, что Вашингтон продолжит помогать Киеву независимо от дальнейшего развития событий в РФ, о чём он напомнил президенту Украины Владимиру Зеленскому в ходе телефонного разговора в минувшие выходные.

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Ранее газета Washington Post сообщила, что американская разведка узнала о подготовке Пригожиным мятежа в середине июня. В NYT добавили, что американские чиновники решили не публиковать полученные данные, "опасаясь, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота".

Обложка ©

Getty Images / Kevin Dietsch

Ирина Фальке
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