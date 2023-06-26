Лавров рассказал о сигналах американского посла после попытки мятежа в России

Посол США в России Линн Трейси передавала сигналы о том, что Вашингтон не имеет отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Кстати, когда вчера посол Соединённых Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чём, что Соединённые Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", — сказал глава МИД в интервью RT.