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26 июня, 13:39

Лавров рассказал о сигналах американского посла после попытки мятежа в России

Лавров: Посол США Трейси передавала сигналы о непричастности Вашингтона к мятежу

Посол США в России Линн Трейси передавала сигналы о том, что Вашингтон не имеет отношения к попытке мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Кстати, когда вчера посол Соединённых Штатов Трейси общалась с российскими представителями, [она] передавала сигналы. Сигналы эти, наверное, не секретные, они заключались прежде всего в том, что США тут ни при чём, что Соединённые Штаты очень надеются, что ядерное оружие будет в порядке, что американские дипломаты не пострадают", — сказал глава МИД в интервью RT.

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Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен назвал ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнер" внутренним делом России. Американские СМИ, в свою очередь, утверждают, что в США с середины июня знали о подготовке ЧВК "Вагнер" мятежа.

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ТАСС / Пресс-служба МИД РФ

Никита Никонов
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