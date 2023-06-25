Блинкен назвал ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнер" внутренним делом России
Ситуация вокруг вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" является внутренним делом России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"В первую очередь это внутреннее российское дело", — сказал он в эфире телекомпании CNN.
Блинкен заявил, что не хотел бы спекулировать на теме мятежа в России, когда отвечал на вопрос о том, как такие события могут грозить руководству РФ.
Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" устроили вооружённый мятеж на территории РФ. После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. Последний принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.
ТАСС / AP / Leah Millis