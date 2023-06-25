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25 июня, 14:04

Блинкен назвал ситуацию с мятежом ЧВК "Вагнер" внутренним делом России

Ситуация вокруг вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" является внутренним делом России. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

"В первую очередь это внутреннее российское дело", — сказал он в эфире телекомпании CNN.

Блинкен заявил, что не хотел бы спекулировать на теме мятежа в России, когда отвечал на вопрос о том, как такие события могут грозить руководству РФ.

La Repubblica: НАТО связывалось с Шойгу по вооружённому мятежу ЧВК "Вагнер"

La Repubblica: НАТО связывалось с Шойгу по вооружённому мятежу ЧВК "Вагнер"

Напомним, бойцы ЧВК "Вагнер" устроили вооружённый мятеж на территории РФ. После телефонного разговора с президентом РФ Владимиром Путиным президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным. Последний принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации.

Обложка ©

ТАСС / AP / Leah Millis

Илья Суриков
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