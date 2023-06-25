La Repubblica: НАТО связывалось с Шойгу по вооружённому мятежу ЧВК "Вагнер"

НАТО неофициально связалось с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу после попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на данные штаб-квартиры альянса. Решились на контакт члены блока, когда пришли к согласию в необходимости избежать риска эскалации и предотвратить "ядерный инцидент".

"Неслучайно среди совершенно неформальных и неофициальных контактов штаба Атлантического альянса, предположительно, оказался и контакт с министром обороны России Сергеем Шойгу. Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надёжным собеседником", — говорится в публикации.

Указывается, что Североатлантический альянс обеспокоен тем фактом, что на территории России есть 1,4 тысячи ядерных боеголовок. Причём тревожиться члены организации не перестали даже после усмирения вагнеровцев. Чтобы успокоиться, НАТО якобы хочет получить подтверждение решения ЧВК "Вагнер" вернуться в полевые лагеря.