La Repubblica: НАТО связывалось с Шойгу по вооружённому мятежу ЧВК "Вагнер"
НАТО неофициально связалось с главой Минобороны РФ Сергеем Шойгу после попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом пишет итальянская газета La Repubblica со ссылкой на данные штаб-квартиры альянса. Решились на контакт члены блока, когда пришли к согласию в необходимости избежать риска эскалации и предотвратить "ядерный инцидент".
"Неслучайно среди совершенно неформальных и неофициальных контактов штаба Атлантического альянса, предположительно, оказался и контакт с министром обороны России Сергеем Шойгу. Цель и в этом случае состояла в том, чтобы натянуть сеть, способную защитить от возможного стремительного развития событий. А Шойгу считается самым надёжным собеседником", — говорится в публикации.
Указывается, что Североатлантический альянс обеспокоен тем фактом, что на территории России есть 1,4 тысячи ядерных боеголовок. Причём тревожиться члены организации не перестали даже после усмирения вагнеровцев. Чтобы успокоиться, НАТО якобы хочет получить подтверждение решения ЧВК "Вагнер" вернуться в полевые лагеря.
Ранее сообщалось, что президент США Джо Байден провёл переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Они обсудили ситуацию с мятежом в России.
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
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