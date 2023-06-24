Байден провёл переговоры с западными лидерами по ситуации с мятежом в России

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по ситуации с вооружённым мятежом в России. Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня президент Байден провёл переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России", — говорится в сообщении.

Также в Белом доме заявили, что западные лидеры подтвердили "непоколебимую поддержку Украине".