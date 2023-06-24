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24 июня, 17:00

Байден провёл переговоры с западными лидерами по ситуации с мятежом в России

Президент США Джо Байден провёл телефонные переговоры с лидерами Великобритании, Франции и Германии по ситуации с вооружённым мятежом в России. Об этом сообщили в Белом доме.

"Сегодня президент Байден провёл переговоры с президентом Франции Эмманюэлем Макроном, канцлером Германии Олафом Шольцем и премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Лидеры обсудили ситуацию в России", — говорится в сообщении.

Также в Белом доме заявили, что западные лидеры подтвердили "непоколебимую поддержку Украине".

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Ранее Лайф рассказывал о том, что президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести заседание Совета национальной безопасности из-за попытки мятежа в России.

Напомним, вооружённый мятеж в России начали бойцы ЧВК "Вагнер" под командованием основателя формирования Евгения Пригожина. В отношении него возбуждено уголовное дело. В ответ на действия "вагнеровцев" президент РФ заявил, что против них будут применять жёсткие меры. Он отметил, что ВС РФ и правоохранительные органы получили необходимые приказы.

Обложка ©

Getty Images / Doug Mills-Pool

Илья Суриков
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