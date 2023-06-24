Путин: Армия и правоохранители получили приказы на фоне действий ЧВК "Вагнер"
Российские Вооружённые силы и правоохранительные органы получили необходимые приказы в связи с действиями ЧВК "Вагнер". Об этом заявил президент РФ Владимир Путин утром 24 июня в специальном телеобращении.
"Вооружённые силы и другие государственные органы получили приказы. Дополнительные меры антитеррористического характера вводят в Московской области и других регионах", — сказал глава государства.
Напомним, обращение главы государства посвящено ситуации вокруг ЧВК "Вагнер" и Евгения Пригожина. В отношении него ФСБ РФ ранее возбудило уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Владимир Путин подчеркнул, что к измене привели непомерные амбиции и личные интересы.