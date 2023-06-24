Президент Грузии хочет созвать Совбез из-за попытки мятежа в России

"Я публично призываю премьер-министра незамедлительно созвать Совбез. Я считаю, что несколько вопросов, которые должны обсуждаться сегодня, уже не ждут. <…> Совет должен обсудить реакцию в Абхазии и Цхинвале", — сказала Зурабишвили на экстренном брифинге по событиям в России и подчеркнула, что нужно помешать сепаратистам использовать ситуацию для того, чтобы "разжечь неуместные страхи у населения".