Президент Грузии хочет созвать Совбез из-за попытки мятежа в России
Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото © Сайт президента Грузии
Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести заседание Совета национальной безопасности из-за попытки мятежа в России и обсудить обстановку в Абхазии и Южной Осетии. Призыв она адресовала премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили.
"Я публично призываю премьер-министра незамедлительно созвать Совбез. Я считаю, что несколько вопросов, которые должны обсуждаться сегодня, уже не ждут. <…> Совет должен обсудить реакцию в Абхазии и Цхинвале", — сказала Зурабишвили на экстренном брифинге по событиям в России и подчеркнула, что нужно помешать сепаратистам использовать ситуацию для того, чтобы "разжечь неуместные страхи у населения".
Тем временем Южная Осетия приняла решение закрыть границу с Грузией на трое суток в связи со сложной политической обстановкой в соседней республике. Там боятся провокаций на своих рубежах.