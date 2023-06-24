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24 июня, 16:31

Президент Грузии хочет созвать Совбез из-за попытки мятежа в России

<p>Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото © <a href="https://www.president.gov.ge/en/News/Article/sakaryvelos_prezidenti__yanamedrove_khelovneba_chveni_atsmkosa_da_momavali_yaobebisayvis_udidesi_mnishvnelobis_matarebelia_radgan_amiy_chven_dialogshi_shevdivary_skhva_evropul_kveknebyan_" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Сайт</a> президента Грузии</p>

Президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото © Сайт президента Грузии

Президент Грузии Саломе Зурабишвили предложила провести заседание Совета национальной безопасности из-за попытки мятежа в России и обсудить обстановку в Абхазии и Южной Осетии. Призыв она адресовала премьер-министру республики Ираклию Гарибашвили.

"Я публично призываю премьер-министра незамедлительно созвать Совбез. Я считаю, что несколько вопросов, которые должны обсуждаться сегодня, уже не ждут. <…> Совет должен обсудить реакцию в Абхазии и Цхинвале", — сказала Зурабишвили на экстренном брифинге по событиям в России и подчеркнула, что нужно помешать сепаратистам использовать ситуацию для того, чтобы "разжечь неуместные страхи у населения".

Тем временем Южная Осетия приняла решение закрыть границу с Грузией на трое суток в связи со сложной политической обстановкой в соседней республике. Там боятся провокаций на своих рубежах.

Лукашенко дважды собирал на совещание силовиков и военных из-за мятежа в России

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Андрей Бражников
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