Регион

Уведомления отключены

24 июня, 16:07

Южная Осетия закрывает границу с Грузией

Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток в связи со сложной политической обстановки в соседней республике. Решение принято Совбезом страны.

"В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии в целях недопущения провокаций на государственной границе Республики Южная Осетия с Грузией временно, с 20:00 24.06.2023 до 09:00 27.06.2023, закрыть места пересечения государственной границы в упрощённом порядке Раздахан и Переу", — сказано в решении Совбеза.

Это связано с акцией протеста у резиденции президента Грузии с требованием отставки главы республики Саломе Зурабишвили из-за помилования основателя телеканала "Мтавари Архи" Ники Гварамия. Здание на данный момент оцеплено полицией.

В Грузии возмутились детским книжкам в McDonald's про Элтона Джона и его мужа

В Грузии возмутились детским книжкам в McDonald's про Элтона Джона и его мужа

А ранее премьер Грузии Ираклий Гарибашвили и президент Украины Владимир Зеленский не обменялись рукопожатием во время саммита Европейского политического сообщества, который прошёл в Кишинёве. Первому позже пришлось объясниться.

Обложка ©

ТАСС / Сергей Бобылев

Андрей Бражников
  • Новости
  • Грузия
  • Южная Осетия
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров