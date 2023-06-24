Южная Осетия закрывает границу с Грузией на трое суток в связи со сложной политической обстановки в соседней республике. Решение принято Совбезом страны.

"В связи со сложной политической обстановкой на территории Грузии в целях недопущения провокаций на государственной границе Республики Южная Осетия с Грузией временно, с 20:00 24.06.2023 до 09:00 27.06.2023, закрыть места пересечения государственной границы в упрощённом порядке Раздахан и Переу", — сказано в решении Совбеза.

Это связано с акцией протеста у резиденции президента Грузии с требованием отставки главы республики Саломе Зурабишвили из-за помилования основателя телеканала "Мтавари Архи" Ники Гварамия. Здание на данный момент оцеплено полицией.