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24 июня, 16:44

Захарова из Троице-Сергиевой лавры призвала мятежников не повторять ошибок Иуды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" записала видеообращение из Троице-Сергиевой лавры. В частности, она напомнила про Иуду, предавшего Иисуса Христа.

Захарова записала видеообращение из Троице-Сергиевой лавры и напомнила мятежникам про Иуду. Видео © Telegram / Мария Захарова

"Есть исторический момент, когда личное, внутреннее ощущение даже стопроцентной правоты должно отойти на другой план. Вспомните, главным предателем на нашей планете считается Иуда. <...> Не повторяйте этих ошибок, будьте честными, будьте защитниками страны и народа", — сказала дипломат.

Как подчеркнула Захарова, сейчас главное — это единство российского народа, именно в нём и заключается правда.

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Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.

Обложка ©

Кадр из видео Telegram / Мария Захарова

Наталья Исакова
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