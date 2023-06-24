Захарова из Троице-Сергиевой лавры призвала мятежников не повторять ошибок Иуды
Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" записала видеообращение из Троице-Сергиевой лавры. В частности, она напомнила про Иуду, предавшего Иисуса Христа.
Захарова записала видеообращение из Троице-Сергиевой лавры и напомнила мятежникам про Иуду. Видео © Telegram / Мария Захарова
"Есть исторический момент, когда личное, внутреннее ощущение даже стопроцентной правоты должно отойти на другой план. Вспомните, главным предателем на нашей планете считается Иуда. <...> Не повторяйте этих ошибок, будьте честными, будьте защитниками страны и народа", — сказала дипломат.
Как подчеркнула Захарова, сейчас главное — это единство российского народа, именно в нём и заключается правда.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Кадр из видео Telegram / Мария Захарова