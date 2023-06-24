Захарова из Троице-Сергиевой лавры призвала мятежников не повторять ошибок Иуды

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер" записала видеообращение из Троице-Сергиевой лавры. В частности, она напомнила про Иуду, предавшего Иисуса Христа.

Захарова записала видеообращение из Троице-Сергиевой лавры и напомнила мятежникам про Иуду. Видео © Telegram / Мария Захарова

"Есть исторический момент, когда личное, внутреннее ощущение даже стопроцентной правоты должно отойти на другой план. Вспомните, главным предателем на нашей планете считается Иуда. <...> Не повторяйте этих ошибок, будьте честными, будьте защитниками страны и народа", — сказала дипломат.