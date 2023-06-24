В РПЦ заявили, что Бог и народ не простят Пригожину удара в спину

Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и бойцы подразделения должны остановить мятеж. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).

"С первых дней наши военные священники [находятся] вместе с бойцами регулярной нашей армии на передовой, в зоне СВО, а также с бойцами добровольческих отрядов, в том числе с бойцами "Вагнера". Поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь!" — сказал он.