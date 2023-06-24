В РПЦ заявили, что Бог и народ не простят Пригожину удара в спину
Глава военного отдела РПЦ митрополит Кирилл призвал ЧВК "Вагнер" остановиться
Основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин и бойцы подразделения должны остановить мятеж. Об этом заявил председатель Синодального отдела по взаимодействию с вооружёнными силами и правоохранительными органами Русской православной церкви митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл (Покровский).
"С первых дней наши военные священники [находятся] вместе с бойцами регулярной нашей армии на передовой, в зоне СВО, а также с бойцами добровольческих отрядов, в том числе с бойцами "Вагнера". Поэтому я имею полное право от их имени и от себя сказать: остановитесь!" — сказал он.
Митрополит подчеркнул, что ни Бог, ни народ не простят Пригожину вооружённого мятежа и удара в спину. Многие грехи отпускаются человеку, но не измена, предательство, переворот. Вместе с тем священнослужитель поддержал слова президента РФ Владимира Путина и Патриарха Московского и всея Руси Кирилла о единстве и недопущении гражданского раскола в стране.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы.
ТАСС / Михаил Метцель