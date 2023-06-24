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24 июня, 11:10

Бастрыкин поручил принять меры по пресечению преступлений против власти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в связи с событиями вокруг ЧВК "Вагнер", поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СКР поручил подчинённым принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы", — говорится в сообщении.

Кроме того, Бастрыкин распорядился принять меры для пресечения и немедленного реагирования на преступления против общественной безопасности, разъясняя гражданам об ответственности за участие в мятежах. Следственным органам также поручено выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардией.

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Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.

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Кremlin.ru

Наталья Исакова
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