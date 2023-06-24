Бастрыкин поручил принять меры по пресечению преступлений против власти

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в связи с событиями вокруг ЧВК "Вагнер", поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Председатель СКР поручил подчинённым принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы", — говорится в сообщении.