Бастрыкин поручил принять меры по пресечению преступлений против власти
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин в связи с событиями вокруг ЧВК "Вагнер", поручил принять меры по реагированию на преступления против государственной власти и военной службы. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
"Председатель СКР поручил подчинённым принять исчерпывающие меры для реагирования на преступления против государственной власти и военной службы", — говорится в сообщении.
Кроме того, Бастрыкин распорядился принять меры для пресечения и немедленного реагирования на преступления против общественной безопасности, разъясняя гражданам об ответственности за участие в мятежах. Следственным органам также поручено выстроить оперативный обмен информацией с подразделениями Минобороны, МВД, ФСБ, МЧС и Росгвардией.
"Измена всегда сурово каралась": В СФ призвали дать самую жёсткую правовую оценку действиям Пригожина
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент.