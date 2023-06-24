"Измена всегда сурово каралась": В СФ призвали дать самую жёсткую правовую оценку действиям Пригожина

"То, что произошло, нельзя назвать иначе, как удар в спину со стороны Пригожина. Раньше можно было сказать, что он уже действовал непатриотично и не по-офицерски, это я могу сказать как офицер. А сейчас уже совершенно очевидно, что его безответственные заявления перешли к преступным деяниям, которым, безусловно, должна быть дана правая оценка, самая жёсткая. Измена и предательство всегда сурово карались. И сейчас это тоже должно произойти", — отметил парламентарий.