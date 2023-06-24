"Измена всегда сурово каралась": В СФ призвали дать самую жёсткую правовую оценку действиям Пригожина
Сенатор Шептий призвал дать самую жёсткую правовую оценку действиям Пригожина
Предательским действиям руководителя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина должна быть дана самая жёсткая правовая оценка. Такое мнение в беседе с Лайфом выразил член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Шептий.
"То, что произошло, нельзя назвать иначе, как удар в спину со стороны Пригожина. Раньше можно было сказать, что он уже действовал непатриотично и не по-офицерски, это я могу сказать как офицер. А сейчас уже совершенно очевидно, что его безответственные заявления перешли к преступным деяниям, которым, безусловно, должна быть дана правая оценка, самая жёсткая. Измена и предательство всегда сурово карались. И сейчас это тоже должно произойти", — отметил парламентарий.
Также Шептий подчеркнул, что сейчас страна ведёт борьбу за своё достойное будущее, и в этот момент народ должен быть един. В заключение он выразил уверенность в том, что решения главы государства Владимира Путина приведут к стабилизации ситуации и недопущению внутренней распри.
Напомним, накануне в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки.
ТАСС / Валерий Шарифулин