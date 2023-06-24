Регион

Уведомления отключены

24 июня, 13:38

Митрополит Тихон призвал россиян отложить распри и сплотиться вокруг Путина

Граждане РФ должны сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По его словам, сохраняя веру и убеждения, жителям страны следует "отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией". Это нужно для того, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения.

"Как бы это лицо ни называлось в истории: великий князь, царь, император или председатель Государственного комитета обороны и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несёт президент Владимир Путин", — подчеркнул митрополит, его заявление опубликовано на странице Псковской епархии РПЦ во "ВКонтакте".

Аксёнов: "Крым с президентом!"

Аксёнов: "Крым с президентом!"

Тихон добавил, что "сегодня без преувеличения исторический выбор для всех и для каждого".

Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.

Комбат легендарного батальона "Спарта" выразил полную поддержку Путину

Комбат легендарного батальона "Спарта" выразил полную поддержку Путину

Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.

Обложка ©

ТАСС / Владимир Гердо

Иван Косицын
  • Новости
  • Религия
  • рпц
  • Путин
  • Политика
  • Общество

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров