Митрополит Тихон призвал россиян отложить распри и сплотиться вокруг Путина
Граждане РФ должны сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон.
По его словам, сохраняя веру и убеждения, жителям страны следует "отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией". Это нужно для того, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения.
"Как бы это лицо ни называлось в истории: великий князь, царь, император или председатель Государственного комитета обороны и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несёт президент Владимир Путин", — подчеркнул митрополит, его заявление опубликовано на странице Псковской епархии РПЦ во "ВКонтакте".
Тихон добавил, что "сегодня без преувеличения исторический выбор для всех и для каждого".
Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
ТАСС / Владимир Гердо