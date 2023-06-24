Митрополит Тихон призвал россиян отложить распри и сплотиться вокруг Путина

Граждане РФ должны сплотиться вокруг президента страны Владимира Путина. Об этом заявил митрополит Псковский и Порховский Тихон.

По его словам, сохраняя веру и убеждения, жителям страны следует "отложить распри и разлады, какими бы важными они ни казались сторонам конфликта, и быть в единстве с тем, кого Промысл Божий поставил управлять Россией". Это нужно для того, чтобы не допустить погибельного для страны и народа разделения.

"Как бы это лицо ни называлось в истории: великий князь, царь, император или председатель Государственного комитета обороны и верховный главнокомандующий Вооружёнными силами СССР. Сегодня эту ношу, крест и ответственность несёт президент Владимир Путин", — подчеркнул митрополит, его заявление опубликовано на странице Псковской епархии РПЦ во "ВКонтакте".