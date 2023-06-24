Омбудсмен Львова-Белова поддержала Путина и призвала сохранять здравомыслие
Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила поддержку главе государства Владимиру Путину на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Своё заявление она опубликовала в телеграм-канале.
"Выражаю поддержку нашему президенту Владимиру Путину. Сейчас особенно важно сохранять спокойствие и здравомыслие... Только сплочённость, единство и солидарность с президентом, законной властью, дадут возможность одержать победу!" — написала Львова-Белова.
Омбудсмен подчеркнула, что для предотвращения дестабилизации ситуации внутри России граждане должны сплотиться. Только совместными действиями в рамках закона получится преодолеть любые трудности. Российский народ, отметила омбудсмен, в ответе за семьи, детей, дома, от нас зависит будущее РФ.
Ранее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и не допустить раскола страны.
ТАСС / POOL / Михаил Метцель