Омбудсмен Львова-Белова поддержала Путина и призвала сохранять здравомыслие

Уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова выразила поддержку главе государства Владимиру Путину на фоне вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Своё заявление она опубликовала в телеграм-канале.

"Выражаю поддержку нашему президенту Владимиру Путину. Сейчас особенно важно сохранять спокойствие и здравомыслие... Только сплочённость, единство и солидарность с президентом, законной властью, дадут возможность одержать победу!" — написала Львова-Белова.