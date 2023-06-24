"Законность и порядок должны быть восстановлены": ОП РФ призвала "Вагнер" немедленно сложить оружие

"Общественная палата России — это 172 человека, представляющих крупнейшие общественные организации страны и все её регионы. Общественная палата призывает ЧВК "Вагнер" немедленно сложить оружие. Законность и порядок должны быть незамедлительно восстановлены!" — говорится в сообщении в телеграм-канале ОП.