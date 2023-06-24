"Законность и порядок должны быть восстановлены": ОП РФ призвала "Вагнер" немедленно сложить оружие
Общественная палата призвала ЧВК "Вагнер" немедленно сложить оружие
Общественная палата РФ призывает ЧВК "Вагнер" немедленно сложить оружие. Законность и порядок должны быть незамедлительно восстановлены, подчеркнула секретарь ОП Лидия Михеева.
"Общественная палата России — это 172 человека, представляющих крупнейшие общественные организации страны и все её регионы. Общественная палата призывает ЧВК "Вагнер" немедленно сложить оружие. Законность и порядок должны быть незамедлительно восстановлены!" — говорится в сообщении в телеграм-канале ОП.
Напомним, ранее в отношении главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россию пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия против мятежников будут жёсткими, а все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание.
ТАСС / Дмитрий Серебряков