Комбат легендарного батальона "Спарта" выразил полную поддержку Путину

Командир разведбатальона "Спарта" Артём Жога и весь личный состав его подразделения выразили полную поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Заявление сделано на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".

Командир разведбатальона "Спарта" Артём Жога выразил полную поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Видео © t.me / zhogaartem

"Единство России — самый главный и основоположный принцип нашей общей победы и безопасности нашего государства. Победа будет за нами. Владимир Владимирович [Путин], мы с вами", — сказал Жога в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.

Он также подчеркнул, что слово Верховного главнокомандующего — закон. Комбат добавил, что сейчас не время для смуты и разборок в тылу.