Комбат легендарного батальона "Спарта" выразил полную поддержку Путину
Комбат разведбатальона "Спарта" Артём Жога выразил полную поддержку Путину
Командир разведбатальона "Спарта" Артём Жога и весь личный состав его подразделения выразили полную поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Заявление сделано на фоне ситуации вокруг ЧВК "Вагнер".
Командир разведбатальона "Спарта" Артём Жога выразил полную поддержку президенту РФ Владимиру Путину. Видео © t.me / zhogaartem
"Единство России — самый главный и основоположный принцип нашей общей победы и безопасности нашего государства. Победа будет за нами. Владимир Владимирович [Путин], мы с вами", — сказал Жога в видеообращении, которое опубликовано в его телеграм-канале.
Он также подчеркнул, что слово Верховного главнокомандующего — закон. Комбат добавил, что сейчас не время для смуты и разборок в тылу.
"Объединимся и только так победим", — подчеркнул он.
Ранее Лайф писал, что главы республик Донбасса, а также Херсонской и Запорожской областей выразили президенту России Владимиру Путину поддержку на фоне вооружённого мятежа, который устроила ЧВК "Вагнер". Также главу государства поддержали уполномоченный при Президенте РФ по правам ребёнка Мария Львова-Белова, Совет Федерации, депутаты Госдумы. В МИД РФ сообщили, что в ситуации с попыткой вооружённого мятежа России нужно только единение под знамёнами главнокомандующего, поскольку противник только и ждёт нашей междоусобицы.
Напомним, в отношении основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковую ошибку и заверил, что действия против мятежников будут жёсткими.
t.me / zhogaartem