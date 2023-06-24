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24 июня, 11:08

Аксёнов: "Крым с президентом!"

Глава Крыма Сергей Аксёнов на фоне событий вокруг ЧВК "Вагнер" выразил свою поддержку президенту России Владимиру Путину.

"Крым с президентом!" — написал Аксёнов в телеграм-канале.

На полуострове сейчас всё спокойно. Однако, как сообщил советник Аксёнова по информационной политике Олег Крючков, фиксируются вбросы через украинские паблики в соцсетях и мессенджерах. В частности, по его словам, сейчас разгоняются фейки про взрывы в Крыму.

Главы новых регионов России выразили поддержку Путину на фоне военного мятежа

Главы новых регионов России выразили поддержку Путину на фоне военного мятежа

Ранее в отношении Пригожина управлением ФСБ РФ было возбуждено уголовное дело по факту призыва к вооружённому мятежу. В ведомстве призвали немедленно прекратить все противоправные действия. Президент РФ Владимир Путин заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству, поражению и капитуляции. Глава государства также заверил, что действия в отношении мятежников будут жёсткими. Все, кто встал на путь предательства, понесут неминуемое наказание, подчеркнул президент. Кроме того, Путин призвал втянутых в мятеж военных не совершать роковой ошибки. Зампред Совбеза Дмитрий Медведев призвал сплотиться вокруг президента и не допустить раскола страны.

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Telegram / Aksenov82

Наталья Исакова
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