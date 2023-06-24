Аксёнов: "Крым с президентом!"

На полуострове сейчас всё спокойно. Однако, как сообщил советник Аксёнова по информационной политике Олег Крючков, фиксируются вбросы через украинские паблики в соцсетях и мессенджерах. В частности, по его словам, сейчас разгоняются фейки про взрывы в Крыму.