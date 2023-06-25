В США знали о подготовке ЧВК "Вагнер" мятежа с середины июня, пишут СМИ

Американская разведка ещё в середине июня узнала о планах ЧВК "Вагнер" совершить вооружённый мятеж. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на чиновников из США.

Собеседники газеты указали, что разведка получила "достаточно сигналов", свидетельствующих о подготовке мятежа. Но точные планы и конкретные сроки не были известны американским спецслужбам. По словам источников, разведка передала всю информацию Белому дому, а также Пентагону, Госдепу и Конгрессу США.

Также газета New York Times подчёркивает, что американские чиновники решили не публиковать полученные данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота. Кроме того, как утверждают журналисты, в США не хотели помогать российским властям.