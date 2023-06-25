В США знали о подготовке ЧВК "Вагнер" мятежа с середины июня, пишут СМИ
WP: Американская разведка узнала о подготовке Пригожиным мятежа в середине июня
Американская разведка ещё в середине июня узнала о планах ЧВК "Вагнер" совершить вооружённый мятеж. Об этом пишет издание The Washington Post со ссылкой на чиновников из США.
Собеседники газеты указали, что разведка получила "достаточно сигналов", свидетельствующих о подготовке мятежа. Но точные планы и конкретные сроки не были известны американским спецслужбам. По словам источников, разведка передала всю информацию Белому дому, а также Пентагону, Госдепу и Конгрессу США.
Также газета New York Times подчёркивает, что американские чиновники решили не публиковать полученные данные, поскольку опасались, что Москва обвинит Вашингтон в организации госпереворота. Кроме того, как утверждают журналисты, в США не хотели помогать российским властям.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции.
Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позже основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.
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