Депутат Шеремет: Россия 24 июня сдала один из важнейших экзаменов в истории

Россия накануне сдала один из важнейших экзаменов в своей истории за последние 100 лет. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя ситуацию с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер". Он отметил, что РФ продемонстрировала всему миру способность принимать мудрые политические решения и сплочённость общества в кризисных ситуациях.

Парламентарий отметил, что 24 июня войдёт в историю как день, когда Россия "прошла по острой грани пропасти, так как Запад надеялся на повторение у нас 1917 года и новую гражданскую войну". Однако, как указал депутат, здравомыслие, любовь к Родине и "понимание, что у нас у всех одно будущее, уберегло Россию от этой страшной трагедии".

"Россия вчера сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последние сто лет. Экзамен на стрессоустойчивость, на мудрость в принятии важных исторических решений и сплочённость общества даже в самых сложных ситуациях", — приводит слова Шеремета РИА "Новости".

По мнению депутата, из произошедшего будут сделаны соответствующие выводы. Он также подчеркнул, что общество должно быть более сплочённым и взвешенным.