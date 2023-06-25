Депутат Шеремет: Россия 24 июня сдала один из важнейших экзаменов в истории
Россия накануне сдала один из важнейших экзаменов в своей истории за последние 100 лет. Об этом заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет, комментируя ситуацию с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер". Он отметил, что РФ продемонстрировала всему миру способность принимать мудрые политические решения и сплочённость общества в кризисных ситуациях.
Парламентарий отметил, что 24 июня войдёт в историю как день, когда Россия "прошла по острой грани пропасти, так как Запад надеялся на повторение у нас 1917 года и новую гражданскую войну". Однако, как указал депутат, здравомыслие, любовь к Родине и "понимание, что у нас у всех одно будущее, уберегло Россию от этой страшной трагедии".
"Россия вчера сдала один из самых важных экзаменов в своей истории за последние сто лет. Экзамен на стрессоустойчивость, на мудрость в принятии важных исторических решений и сплочённость общества даже в самых сложных ситуациях", — приводит слова Шеремета РИА "Новости".
По мнению депутата, из произошедшего будут сделаны соответствующие выводы. Он также подчеркнул, что общество должно быть более сплочённым и взвешенным.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан.
Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позже основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.
ТАСС / Пресс-служба Госдумы РФ