Песков назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск
Песков: Гарантией ухода Пригожина в Белоруссию является слово президента России
Гарантией того, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию, является слово главы государства Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России", — заявил Песков.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.