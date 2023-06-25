Песков назвал слово Путина гарантией возможности Пригожина уехать в Минск

Гарантией того, что основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин сможет уехать из России в Белоруссию, является слово главы государства Владимира Путина. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Если вы спрашиваете, какая именно гарантия того, что Пригожин сможет уйти в Белоруссию, — это слово президента России", — заявил Песков.