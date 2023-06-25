Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций смог "наплевать" на Родину
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к России. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.
"Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне", — написал Кадыров в телеграм-канале.
Кадыров рассказал, что ранее рекомендовал руководителю "Вагнера" не смешивать личное с делами государственной важности, но тот поступил по-своему. Глава Чечни также обратился к бойцам ЧВК, призвав их осознанно принимать решения и думать о будущем страны. Он добавил, что сейчас всё закончилось мирно, но крайней мерой могло быть "жёсткое подавление".
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.
t.me / Kadyrov_95