Кадыров заявил, что Пригожин ради личных амбиций смог "наплевать" на Родину

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин ради личных амбиций "наплевал" на любовь к России. Такое мнение высказал глава Чечни Рамзан Кадыров.

"Я думал, что некоторым людям можно верить. Что они искренне любят свою Родину как настоящие патриоты до мозга костей. А оказалось, что ради личных амбиций, выгоды и из-за надменности люди могут наплевать на привязанность и любовь к Отчизне", — написал Кадыров в телеграм-канале.