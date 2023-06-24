Не участвовавшие в мятеже вагнеровцы подпишут контракты с Минобороны
Песков: Не участвовавшие в мятеже вагнеровцы подпишут контракты с Минобороны РФ
Отказавшиеся от участия в мятеже бойцы ЧВК "Вагнер" подпишут контракты с Министерством обороны РФ. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Была достигнута договорённость о том, что ЧВК "Вагнер" вернётся в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участия в этом походе", — рассказал Песков.
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. Действия против мятежников будут жёсткими, предупредил Путин.
Ранее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина.
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