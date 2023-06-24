Не участвовавшие в мятеже вагнеровцы подпишут контракты с Минобороны

"Была достигнута договорённость о том, что ЧВК "Вагнер" вернётся в свои лагеря, в расположение. Часть из них, которая пожелает, в дальнейшем подпишет контракты с Министерством обороны. Это касается той части, которая не приняла участия в этом походе", — рассказал Песков.