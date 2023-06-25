Вучич: Путин благодаря авторитету остановил негативное развитие событий в России
Президент РФ Владимир Путин — единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер". Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, отметив, что его российский коллега с уверенностью это сделал.
"Путин своим личным посланием и своей острой и сильной позицией вчера это остановил. Никто из ныне живущих не мог этого остановить", — сказал глава государства в интервью телеканалу Pink.
По словам Вучича, лидер Белоруссии Александр Лукашенко внёс существенный вклад в урегулирование ситуации, но "закончил всё вчера именно Путин". Он подчеркнул, что всё завершилось благодаря сильной реакции президента, "очень решительной, чёткой и ясной".
Напомним, бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ. В отношении основателя ЧВК Евгения Пригожина было возбуждено уголовное дело. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан.
Позднее стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко после телефонного разговора с российским лидером Владимиром Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным. По словам Лукашенко, Пригожин принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позже основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря. Пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков заявил о прекращении уголовного дела в отношении Пригожина и его отъезде в Белоруссию.
ТАСС / Пресс-служба Президента РФ / Михаил Климентьев