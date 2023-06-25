Вучич: Путин благодаря авторитету остановил негативное развитие событий в России

Президент РФ Владимир Путин — единственный человек, кто мог остановить развитие событий по негативному сценарию в связи с вооружённым мятежом ЧВК "Вагнер". Об этом заявил сербский лидер Александр Вучич, отметив, что его российский коллега с уверенностью это сделал.

"Путин своим личным посланием и своей острой и сильной позицией вчера это остановил. Никто из ныне живущих не мог этого остановить", — сказал глава государства в интервью телеканалу Pink.

По словам Вучича, лидер Белоруссии Александр Лукашенко внёс существенный вклад в урегулирование ситуации, но "закончил всё вчера именно Путин". Он подчеркнул, что всё завершилось благодаря сильной реакции президента, "очень решительной, чёткой и ясной".