В Госдепе ответили, связывался ли Байден с Путиным на фоне мятежа ЧВК "Вагнер"

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер", заявил, что американский лидер Джо Байден не пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным на фоне происходивших событий. Дипломат отметил, что он тоже не контактировал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.

"Но другие представители администрации говорили со своими коллегами в России, поскольку мы в первую очередь хотим убедиться, что РФ понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников, находящихся там. У них есть обязательства на этот счёт", — отметил Блинкен в эфире телеканала ABC.