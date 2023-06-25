В Госдепе ответили, связывался ли Байден с Путиным на фоне мятежа ЧВК "Вагнер"
Блинкен: Байден не пытался связаться с Путиным на фоне мятежа ЧВК "Вагнер"
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя вооружённый мятеж ЧВК "Вагнер", заявил, что американский лидер Джо Байден не пытался связаться с президентом России Владимиром Путиным на фоне происходивших событий. Дипломат отметил, что он тоже не контактировал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым.
"Но другие представители администрации говорили со своими коллегами в России, поскольку мы в первую очередь хотим убедиться, что РФ понимает, что обязана следить за благополучием граждан США и наших сотрудников, находящихся там. У них есть обязательства на этот счёт", — отметил Блинкен в эфире телеканала ABC.
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее он сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
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