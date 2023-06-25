Китай выразил поддержку РФ в связи со стабилизацией ситуации после мятежа

КНР выразила поддержку России в связи со стабилизацией ситуации после попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Александра Руденко и главы МИД Китая Цинь Гана в Пекине 25 июня.

"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплочённости и дальнейшем процветании России", — пишет пресс-служба МИД России.