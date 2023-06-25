Китай выразил поддержку РФ в связи со стабилизацией ситуации после мятежа
МИД РФ: КНР поддержала усилия Москвы по стабилизации ситуации вокруг ЧВК "Вагнер"
КНР выразила поддержку России в связи со стабилизацией ситуации после попытки вооружённого мятежа ЧВК "Вагнер". Об этом стало известно в ходе встречи заместителя министра иностранных дел РФ Александра Руденко и главы МИД Китая Цинь Гана в Пекине 25 июня.
"Китайская сторона выразила поддержку усилиям руководства Российской Федерации по стабилизации ситуации в стране в связи с событиями 24 июня и подтвердила заинтересованность в укреплении сплочённости и дальнейшем процветании России", — пишет пресс-служба МИД России.
В ведомстве также отметили, что отношения Москвы и Пекина имеют доверительный характер. Во время встречи стороны высоко оценили нынешнее состояние двусторонних связей, подтвердив готовность к совместной работе по их последовательному укреплению.
Напомним, накануне бойцы "Вагнера" организовали вооружённый мятеж на территории РФ, после чего президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. Глава государства заверил, что сделает всё, чтобы отстоять страну и свободу граждан. После телефонного разговора с российским лидером президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер" Евгением Пригожиным, который принял предложение об остановке движения бойцов по территории РФ и шагах по деэскалации. Позднее основатель компании сообщил, что бойцы ЧВК разворачивают колонны и уходят в обратном направлении в полевые лагеря.
ТАСС / EPA / ALEX PLAVEVSKI