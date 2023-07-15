В США раскрыли катастрофические потери техники в "мясных штурмах" ВСУ

За первые две недели своего контрнаступления ВСУ потеряли 20% всей задействованной техники, пишет газета The New York Times со ссылкой на чиновников из США и Европы. Подчёркивается, что в основном речь идёт о машинах западного производства.

"За первые две недели изнурительного контрнаступления Украины было повреждено или уничтожено до 20% вооружения, отправленного ею на поле боя. В это число входят некоторые западные боевые машины (танки и бронетранспортёры), на которые украинцы рассчитывали в борьбе с русскими", — говорится в публикации.

Для наглядности катастрофических потерь ВСУ издание приводит слова украинского военнослужащего по имени Игорь, вспомнившего, как беспилотник его подразделения заснял шесть бронемашин западного производства, которые попали под обстрел и "все сгорели". Кроме того, по данным газеты, из 99 полученных американских БМП Bradley, которые получила 47-я украинская бригада, уже уничтожено 28 машин.

По данным NYT, в последующие недели уровень потерь ВСУ снизился до 10%, так как контрнаступ замедлился из-за смены тактики украинскими войсками: от попыток прорваться через российские минные поля противник перешёл к обстрелам позиций ВС РФ артиллерией и ракетами дальнего радиуса действий. Однако и это, подчёркивает газета, не изменило ход боёв.

"Несмотря на потери, украинцы до сих пор преодолели всего пять из 60 миль, которые они хотят пройти, чтобы добраться до моря на юге и разделить российские войска на две части", — подытожило издание.