Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Украинские военные продолжают свои "мясные штурмы", пытаясь прорвать оборону российских войск на разных направлениях, однако всё это безуспешно. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии", — сказал он журналистам.

Глава Минобороны добавил, что только за двое суток противник лишился 90 человек, четырёх танков, в том числе трёх "Леопардов", а также 15 БМП, из которых шесть — американские Bradley.