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Опубликовано 11 июля 2023, 15:33
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Шойгу заявил о безуспешности украинских "мясных штурмов"

Украинские военные продолжают свои "мясные штурмы", пытаясь прорвать оборону российских войск на разных направлениях, однако всё это безуспешно. С таким заявлением выступил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

"Да, ведут активные боевые действия, пытаются на разных направлениях прорвать нашу оборону. Буквально за последние двое суток было предпринято несколько волн атак на подразделения 7-й роты 70-го мотострелкового полка и 291-го полка 42-й мотострелковой дивизии", — сказал он журналистам.

Шойгу назвал точные цифры, сколько техники ВСУ потеряли с начала контрнаступления
Шойгу назвал точные цифры, сколько техники ВСУ потеряли с начала контрнаступления

Глава Минобороны добавил, что только за двое суток противник лишился 90 человек, четырёх танков, в том числе трёх "Леопардов", а также 15 БМП, из которых шесть — американские Bradley.

Также Шойгу раскрыл потери ВСУ с 4 июня в личном составе. По его словам, они потеряли уже более 26 тысяч человек.

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Разбитая техника ВСУ. Фото © ТАСС / Пресс-служба Минобороны РФ

Андрей Григорьев
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