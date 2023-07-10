В МО рассказали о "мясных штурмах", в которые Киев бросает на смерть иностранных наёмников

Украинское командование в первую очередь бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наёмниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на информацию, полученную в ходе допросов захваченных в плен украинских военных.

"Украинское командование бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наёмниками, в первую очередь. Эвакуация раненых наёмников организуется по остаточному принципу — только после вывоза украинских военнослужащих", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.

В ведомстве добавили, что командиров подразделений ВСУ, которые действуют на линии боевого соприкосновения, не привлекают к ответственности за потери среди иностранцев. Киевский режим использует наёмников как пушечное мясо, и никто из командования ВСУ не жалеет их жизнь, отметили в Минобороны РФ.

"Поэтому у них остаётся только один выбор: сбежать с Украины или погибнуть", — заключили в ведомстве.