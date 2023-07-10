В МО рассказали о "мясных штурмах", в которые Киев бросает на смерть иностранных наёмников
Минобороны РФ: Киевский режим использует иностранных наёмников как пушечное мясо
Украинское командование в первую очередь бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наёмниками. Об этом сообщили в Минобороны РФ со ссылкой на информацию, полученную в ходе допросов захваченных в плен украинских военных.
"Украинское командование бросает в "мясные штурмы" на российские позиции подразделения, укомплектованные иностранными наёмниками, в первую очередь. Эвакуация раненых наёмников организуется по остаточному принципу — только после вывоза украинских военнослужащих", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале Минобороны.
В ведомстве добавили, что командиров подразделений ВСУ, которые действуют на линии боевого соприкосновения, не привлекают к ответственности за потери среди иностранцев. Киевский режим использует наёмников как пушечное мясо, и никто из командования ВСУ не жалеет их жизнь, отметили в Минобороны РФ.
"Поэтому у них остаётся только один выбор: сбежать с Украины или погибнуть", — заключили в ведомстве.
С начала СВО на Украину прибыло более 11 тысяч наёмников, сейчас их осталось чуть более двух тысяч, заявили в Минобороны. Больше всего иностранцев приехало воевать на стороне Киева из Польши.
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