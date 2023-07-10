С начала СВО на Украину прибыли более 11 тысяч наёмников, сейчас их осталось чуть более 2 тысяч
МО РФ: С 24 февраля 2022 года на Украину прибыли 11 675 иностранных наёмников
С 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыли 11 675 иностранных наёмников из 84 государств. Такие данные приводит Министерство обороны РФ. При этом на сегодня у Киева осталось чуть более двух тысяч наёмников.
"Наибольшее количество наёмников приехали на Украину в марте – апреле 2022 года, однако после первых понесённых потерь динамика их прибытия резко сократилась... Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников", — говорится в сообщении МО РФ.
Больше всего наёмников в ВСУ прибыли из:
- Польши (более 2,6 тысячи человек);
- США и Канады (более 900 человек);
- Грузии (более 800 человек);
- Великобритании и Румынии (по 700);
- Хорватии (более 300);
- Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200).
А ранее издание Daily Beast рассказало истории американских наёмников, воевавших за украинскую сторону. Бойцы оказались шокированы тяжёлой обстановкой на фронте. Так, Дэвид Брамлетт с позывным Бам заявил, что по сравнению с войнами в Ираке и Афганистане, в которых он участвовал, конфликт на Украине гораздо страшнее.
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