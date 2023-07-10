С начала СВО на Украину прибыли более 11 тысяч наёмников, сейчас их осталось чуть более 2 тысяч

С 24 февраля 2022 года для участия в боевых действиях на стороне ВСУ на Украину официально прибыли 11 675 иностранных наёмников из 84 государств. Такие данные приводит Министерство обороны РФ. При этом на сегодня у Киева осталось чуть более двух тысяч наёмников.

"Наибольшее количество наёмников приехали на Украину в марте – апреле 2022 года, однако после первых понесённых потерь динамика их прибытия резко сократилась... Сегодня в рядах ВСУ продолжают действовать 2029 наёмников", — говорится в сообщении МО РФ.

Больше всего наёмников в ВСУ прибыли из: Польши (более 2,6 тысячи человек);

США и Канады (более 900 человек);

Грузии (более 800 человек);

Великобритании и Румынии (по 700);

Хорватии (более 300);

Франции и с подконтрольной Турции части Сирии (по 200).