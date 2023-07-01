Американские наёмники, воевавшие за украинскую сторону, шокированы тяжёлой обстановкой на фронте, сообщает издание Daily Beast . Так, боец Дэвид Брамлетт с позывным Бам заявил, что по сравнению с войнами в Ираке и Афганистане, в которых он участвовал, конфликт на Украине гораздо страшнее.

Также американец пожаловался на низкий уровень подготовки многих бойцов ВСУ. По его мнению, "тупым добровольцам", а коих немало, попросту нечего делать на фронте. Другой наёмник — Трой Оффенбекер — в разговоре с журналистами отметил, что это уже третий вооружённый конфликт, в котором он принимает участие, и он, безусловно, самый ужасный. Боец, в частности, рассказал, что его подразделение постоянно "долбили артиллерией и танками", а на прошлой неделе россияне сбросили бомбу с самолёта около их позиций. Некоторые знакомые Оффенбекера хотели присоединиться к нему, но наёмник специально игнорировал их сообщения, так как считает слишком опасным втягивать кого-то из близких в украинский конфликт.