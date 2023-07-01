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Регион
Опубликовано 1 июля 2023, 12:13
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Бои на Украине шокировали американских наёмников

Daily Beast: Наёмники из США заявили, что на СВО хуже, чем в Афганистане и Ираке

Американские наёмники, воевавшие за украинскую сторону, шокированы тяжёлой обстановкой на фронте, сообщает издание Daily Beast. Так, боец Дэвид Брамлетт с позывным Бам заявил, что по сравнению с войнами в Ираке и Афганистане, в которых он участвовал, конфликт на Украине гораздо страшнее.

"Худший день в Афганистане и Ираке — это спокойный день на Украине", — отметил он.

Также американец пожаловался на низкий уровень подготовки многих бойцов ВСУ. По его мнению, "тупым добровольцам", а коих немало, попросту нечего делать на фронте. Другой наёмник — Трой Оффенбекер — в разговоре с журналистами отметил, что это уже третий вооружённый конфликт, в котором он принимает участие, и он, безусловно, самый ужасный. Боец, в частности, рассказал, что его подразделение постоянно "долбили артиллерией и танками", а на прошлой неделе россияне сбросили бомбу с самолёта около их позиций. Некоторые знакомые Оффенбекера хотели присоединиться к нему, но наёмник специально игнорировал их сообщения, так как считает слишком опасным втягивать кого-то из близких в украинский конфликт.

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А ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть подозрения, что ряд стран под видом наёмников могут посылать на Украину кадровых военных. По его словам, речь идёт о военных инструкторах, которые не работают на линии соприкосновения.

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ТАСС / Zuma

Наталья Исакова
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