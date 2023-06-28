Лавров: Ряд стран под видом наёмников может посылать на Украину кадровых военных
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает возможным, что ряд государств отправляет на территорию Украины своих кадровых военных под видом наёмников.
"Есть подозрения, что целый ряд стран под видом наёмников посылает туда [на Украину] уже своих кадровых военнослужащих. Инструкторы, которые уж точно кадровые военные, — они работают на Украине", — заявил Лавров в эфире Первого канала.
Министр добавил, что речь не идёт о линии боевого соприкосновения, но вместе с тем отметил, что на Украине огромное число западных специалистов и инструкторов.
Ранее Лайф писал, что погибший на Украине финский наёмник оставил загадочное послание. Также боец, которому не было и 30 лет, рассказывал о своеобразии украинской армии и отставании её в профессиональном плане. Он писал, что те, кто привык к стандартам НАТО, на передовой "очень быстро теряют голову".
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