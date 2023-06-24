Рогов заявил, что Киев "экономит" наёмников и бросает мобилизованных военных в бой

Наёмники, которые бьются на стороне ВСУ, не принимают участие в штурмах. Киев кидает на убой своих солдат, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в беседе с ТАСС.

"Если говорить о линии боевого соприкосновения, сейчас кидают на убой именно граждан Украины, а не иностранный легион. Да, они физически присутствуют в городе Запорожье и в Днепропетровске, но в атаку они не идут сейчас", — сказал он.

По словам Рогова, Киев сейчас наёмниками "не жертвует, их либо экономят, или они сами не горят желанием погибать". Среди штурмовиков сейчас большинство именно мобилизованных, многие из них не хотят идти в бой, поэтому стремятся найти возможность перейти на мирную сторону.