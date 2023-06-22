В новой чудовищной лжи Зеленского увидели сигнал о подготовке "страшных вещей"

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал чудовищной ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовится совершить теракт на Запорожской АЭС.

"Это классическая пропаганда времён войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в неё поверят. Режим Зеленского уже превзошёл сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются", — сказал Рогов.