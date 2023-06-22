В новой чудовищной лжи Зеленского увидели сигнал о подготовке "страшных вещей"
Рогов назвал чудовищной ложью слова Зеленского о "теракте" на Запорожской АЭС
Президент Украины Владимир Зеленский. Фото © Getty Images / Roman Pilipey
Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов назвал чудовищной ложью заявления президента Украины Владимира Зеленского о том, что Москва якобы готовится совершить теракт на Запорожской АЭС.
"Это классическая пропаганда времён войны по формуле: чем чудовищней ложь, чем скорее в неё поверят. Режим Зеленского уже превзошёл сам себя в плане лжи и нереальных сценариев, которые озвучиваются", — сказал Рогов.
По его мнению, высказывания украинского лидера указывают на подготовку Киевом "страшных и нехороших вещей по отношению к ЗАЭС". Рогов считает, что режим Зеленского будет действовать в этом направлении. Он также заметил в словах президента Незалежной "команду западных кураторов повысить ставки противостояния".
Ранее ложь Зеленского разоблачил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он напомнил, что группа инспекторов МАГАТЭ во главе с Рафаэлем Гросси своими глазами увидела положение на станции. Лично посетивший Запорожскую атомную электростанцию Гросси заявлял, что ситуация на ЗАЭС серьёзная, но Россия приняла меры для её стабилизации.