Регион

Уведомления отключены

22 июня, 07:26

Гендиректор МАГАТЭ в пятницу посетит Россию

Замглавы МИД Рябков: Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Россию 23 июня

Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию 23 июня. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Встреча состоится завтра, 23-го числа", — сказал дипломат журналистам.

По его информации, в ходе рабочей поездки Гросси посетит Калининград, где встретится с главой госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачёвым.

Инспекторов МАГАТЭ обвинили в попытке фотографировать блокпосты на Запорожской АЭС

Инспекторов МАГАТЭ обвинили в попытке фотографировать блокпосты на Запорожской АЭС

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщал о поездке на Украину для встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским и осмотра Запорожской АЭС. Лайф рассказывал, что миссия МАГАТЭ подверглась атаке со стороны ВСУ, когда возвращалась на территорию страны с атомной электростанции. При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил, что инспекторы пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ.

Обложка ©

Shutterstock

Николь Вербер
  • Новости
  • МАГАТЭ
  • МИД РФ
  • Сергей Рябков
  • Росатом
  • Энергетика
  • Политика
  • Экономика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров