Гендиректор МАГАТЭ в пятницу посетит Россию

По его информации, в ходе рабочей поездки Гросси посетит Калининград, где встретится с главой госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачёвым.

Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщал о поездке на Украину для встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским и осмотра Запорожской АЭС. Лайф рассказывал, что миссия МАГАТЭ подверглась атаке со стороны ВСУ, когда возвращалась на территорию страны с атомной электростанции. При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил, что инспекторы пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ.