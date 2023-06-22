Гендиректор МАГАТЭ в пятницу посетит Россию
Замглавы МИД Рябков: Гендиректор МАГАТЭ Гросси посетит Россию 23 июня
Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси планирует посетить Россию 23 июня. Об этом сообщил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Встреча состоится завтра, 23-го числа", — сказал дипломат журналистам.
По его информации, в ходе рабочей поездки Гросси посетит Калининград, где встретится с главой госкорпорации по атомной энергии "Росатом" Алексеем Лихачёвым.
Ранее гендиректор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси сообщал о поездке на Украину для встречи с главой Незалежной Владимиром Зеленским и осмотра Запорожской АЭС. Лайф рассказывал, что миссия МАГАТЭ подверглась атаке со стороны ВСУ, когда возвращалась на территорию страны с атомной электростанции. При этом председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов уточнил, что инспекторы пытались сфотографировать оборонительные сооружения и блокпосты ВС РФ.
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