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12 июня, 13:47

Гендиректор МАГАТЭ объявил, что выехал на Украину

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси объявил о своей поездке на Украину. Там он планирует провести встречу с президентом Владимиром Зеленским и осмотр Запорожской АЭС.

"Отправился на Украину, где встречусь с президентом Зеленским", — написал он в "Твиттере".

Гросси также планирует провести ротацию команды экспертов МАГАТЭ и представить программу помощи после разрушения плотины Каховской ГЭС. Ранее он подчеркнул, что МАГАТЭ усилит своё присутствие на станции и оценит ситуацию с соблюдением пяти принципов обеспечения безопасности, которые были предложены Совбезу ООН.

Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Напомним, Лайф писал о том, что Рафаэль Гросси решил возглавить миссию экспертов на Запорожской АЭС. Он заявил, что присутствие МАГАТЭ будет усилено в связи с ситуацией на Каховской ГЭС.

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ТАСС / EPA / MAX BRUCKER

Илья Суриков
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