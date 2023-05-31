Глава МАГАТЭ озвучил пять принципов по защите ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси призвал соблюдать пять принципов по защите ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси озвучил пять принципов, которые нужно соблюдать, чтобы защитить целостность и безопасность Запорожской атомной электростанции. Их он предложил на заседании Совета Безопасности ООН.
"Не должно быть атак любого рода с территории АЭС или против неё, в частности направленных на реакторы, хранилище отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал", — подчеркнул Гросси.
Следует также обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Как заявил глава МАГАТЭ, все структуры станции, которые обеспечивают её работу, должны быть защищены от диверсий и нападений. Он также подчеркнул, что будет наблюдать за соблюдением принципов через свою миссию на ЗАЭС.
Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов предупредил, что Киев готовится в скором времени организовать провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию.
Wikipedia / Ralf1969