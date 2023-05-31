Глава МАГАТЭ озвучил пять принципов по защите ЗАЭС

Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси озвучил пять принципов, которые нужно соблюдать, чтобы защитить целостность и безопасность Запорожской атомной электростанции. Их он предложил на заседании Совета Безопасности ООН.

"Не должно быть атак любого рода с территории АЭС или против неё, в частности направленных на реакторы, хранилище отработанного топлива, другую критическую инфраструктуру или персонал", — подчеркнул Гросси.

Следует также обеспечить безопасность внешних линий энергоснабжения. Как заявил глава МАГАТЭ, все структуры станции, которые обеспечивают её работу, должны быть защищены от диверсий и нападений. Он также подчеркнул, что будет наблюдать за соблюдением принципов через свою миссию на ЗАЭС.