Киев готовится в скором времени организовать провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Цель украинских властей — прервать работу миссии МАГАТЭ на станции, рассказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Украина анонсирует этот удар, именно чтобы заранее обвинить нас — это всё очевидно, — в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали", — сказал Рогов, имея в виду их нахождение на станции.

По его словам, в последнее время вокруг АЭС вновь начал расти градус напряжения. В первую очередь была вновь перенесена ротация экспертов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Во-вторых, город Васильевка в Запорожской области находится под непрекращающимися ударами. Также Рогов упомянул попытку совершить теракт против журналиста федеральных СМИ в Энергодаре. Таким образом Киев хочет показать, что "в городе всё плохо и туда лучше не приезжать".

Рогов подчеркнул, что у Украины, очевидно, готов сценарий провокации, к тому же она яро демонстрируют наличие "Гром-2" и ракет Storm Shadow, которыми может ударить. Он уверен, что преступление будет совершено силами Главного управления разведки Минобороны Украины под руководством британских спецслужб.