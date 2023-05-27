Рогов заявил о подготовке Киевом провокации на ЗАЭС для срыва работы МАГАТЭ
Рогов: Украина готовит провокацию, чтобы прервать работу миссии МАГАТЭ на ЗАЭС
Киев готовится в скором времени организовать провокацию на Запорожской АЭС, обвинив в этом Россию. Цель украинских властей — прервать работу миссии МАГАТЭ на станции, рассказал ТАСС председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Украина анонсирует этот удар, именно чтобы заранее обвинить нас — это всё очевидно, — в том числе чтобы инспекторы МАГАТЭ больше не присутствовали", — сказал Рогов, имея в виду их нахождение на станции.
По его словам, в последнее время вокруг АЭС вновь начал расти градус напряжения. В первую очередь была вновь перенесена ротация экспертов миссии МАГАТЭ на ЗАЭС. Во-вторых, город Васильевка в Запорожской области находится под непрекращающимися ударами. Также Рогов упомянул попытку совершить теракт против журналиста федеральных СМИ в Энергодаре. Таким образом Киев хочет показать, что "в городе всё плохо и туда лучше не приезжать".
Рогов подчеркнул, что у Украины, очевидно, готов сценарий провокации, к тому же она яро демонстрируют наличие "Гром-2" и ракет Storm Shadow, которыми может ударить. Он уверен, что преступление будет совершено силами Главного управления разведки Минобороны Украины под руководством британских спецслужб.
Ранее Лайф писал, что собственное электропитание Запорожской атомной электростанции переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт.
Wikipedia / Ralf1969