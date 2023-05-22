Запорожская АЭС переведена на резервно-аварийное электроснабжение

Собственное электропитание Запорожской атомной электростанции переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт. Об этом сообщается в телеграм-канале АЭС.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", — говорится в сообщении.

Причины отключения линии устанавливаются. Уточняется, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения — в пределах нормы.