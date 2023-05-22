Регион

Уведомления отключены

22 мая, 05:24

Запорожская АЭС переведена на резервно-аварийное электроснабжение

Электроснабжение ЗАЭС переведено на дизельные генераторы из-за отключения ЛЭП

Собственное электропитание Запорожской атомной электростанции переведено на дизельные генераторы из-за отключения последней высоковольтной линии классом напряжения 750 киловольт. Об этом сообщается в телеграм-канале АЭС.

"В результате отключения высоковольтной линии 750 кВт "Днепровская" Запорожская АЭС потеряла внешнее электроснабжение. Питание собственных нужд осуществляется от дизель-генераторов", — говорится в сообщении.

Причины отключения линии устанавливаются. Уточняется, что радиационный фон на площадке АЭС, в санитарно-защитной зоне и зоне наблюдения — в пределах нормы.

"Выстоит!": Глава "Росатома" ответил на вопрос Лайфа о будущем ЗАЭС

"Выстоит!": Глава "Росатома" ответил на вопрос Лайфа о будущем ЗАЭС

Ранее Лайф писал, что СМИ узнали о подготовке в МАГАТЭ соглашения по Запорожской АЭС. По данным Reuters, гендиректор агентства Рафаэль Гросси до конца мая представит его Совбезу ООН.

Обложка ©

ТАСС / Андрей Рубцов

Никита Никонов
  • Новости
  • Происшествия
  • Запорожская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров