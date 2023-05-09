"Конечно!" — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа на Красной площади перед Парадом Победы.

Ранее Лайф писал, что на Запорожской АЭС остановили работу всех блоков. По словам врио губернатора области Евгения Балицкого, на такой шаг пришлось пойти во избежание провокаций со стороны украинской армии. Он отметил, что ВСУ уже начали сбрасывать воду с плотины.