Глава "Росатома" ответил на вопрос Лайфа о будущем ЗАЭС
Глава "Росатома" Лихачёв заявил Лайфу, что Запорожская АЭС обязательно выстоит
Генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачёв выразил уверенность, что Запорожская атомная электростанция обязательно выстоит под натиском киевского режима.
Глава "Росатома" ответил на вопрос Лайфа о Запорожской АЭС. Видео © LIFE
"Конечно!" — заявил он, отвечая на вопрос корреспондента Лайфа на Красной площади перед Парадом Победы.
Ранее Лайф писал, что на Запорожской АЭС остановили работу всех блоков. По словам врио губернатора области Евгения Балицкого, на такой шаг пришлось пойти во избежание провокаций со стороны украинской армии. Он отметил, что ВСУ уже начали сбрасывать воду с плотины.
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