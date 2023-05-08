На Запорожской АЭС приостанавливают работу блоков

Работа всех блоков Запорожской АЭС полностью остановлена. Как заявил врио губернатора области Евгений Балицкий, данное решение принято во избежание провокаций со стороны украинской армии. По его словам, ВСУ уже начали сбрасывать воду с плотины.

"У нас поднялся уровень [воды в Каховском водохранилище] до 17,08 [метра]. Мы понимаем, что это манипуляция. Атомные реакторы приостановлены. Пятый реактор находится в горячем резерве", — сказал он в эфире телеканала "Крым 24".