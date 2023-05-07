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7 мая, 01:20

Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Гендиректор МАГАТЭ Гросси: Ситуация в районе ЗАЭС потенциально опасна

Сложная ситуация в районе ЗАЭС непредсказуема и потенциально опасна. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приведены на сайте организации.

"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной", — сообщил Гросси.

По его словам, нужно действовать сообща, чтобы предотвратить серьёзную ядерную аварию.

Все блоки Запорожской АЭС полностью остановлены

Все блоки Запорожской АЭС полностью остановлены

Ранее стало известно, что ФСБ предотвратила теракт украинской разведки против руководства ЗАЭС. По данным спецслужбы, деятельность диверсантов Киев координировал как напрямую, так и через посредницу в Финляндии. Подозреваемые уже арестованы, возбуждено уголовное дело.

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ТАСС / Романенко Эрик

Анатолий Симоненко
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