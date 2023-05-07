Глава МАГАТЭ назвал потенциально опасной ситуацию в районе Запорожской АЭС

Сложная ситуация в районе ЗАЭС непредсказуема и потенциально опасна. Об этом заявил гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Гросси. Его слова приведены на сайте организации.

"Общая ситуация в районе Запорожской атомной электростанции становится всё более непредсказуемой и потенциально опасной", — сообщил Гросси.

По его словам, нужно действовать сообща, чтобы предотвратить серьёзную ядерную аварию.